Asugi, verso l'assunzione di 13 professionisti

Con l’ultimo decreto approvato, ASUGI continua ad implementare nuove risorse da dedicare ai comparti in emergenza epidemiologica per straordinaria e urgente necessità. Gli interventi prevedono l’acquisizione di nuovo personale sia in ambito isontino che giuliano.

Si prevede l’assunzione di ulteriori 13 professionisti:

4 medici presso il Dipartimento di Prevenzione di Gorizia (con incarico di lavoro autonomo)

2 medici presso il Distretto Basso Isontino di Monfalcone (con incarico di lavoro autonomo)

1 medico per il Distretto Alto Isontino di Gorizia (con incarico di lavoro autonomo)

1 medico specialista presso la SC Chirurgia Generale di Gorizia (collaborazione coordinata e continuativa)

1 medico presso SC Pneumologia (con incarico di lavoro autonomo)

4 medici presso il Distretto 1 (2 con incarico di lavoro autonomo e 2 collaborazione coordinata e continuativa)

1 medico presso il Distretto 4 (collaborazione coordinata e continuativa)

1 medico specializzando presso la SC Geriatria di Trieste (collaborazione coordinata e continuativa)

1 medico presso SC Malattie Infettive di Trieste (collaborazione coordinata e continuativa)

Sempre per fronteggiare l’emergenza pandemica sono stati acquisiti 36 unità di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs)

ASUGI segnala inoltre che sono modificate le date di scadenza contrattuale per sei professionisti rispetto al decreto precedente (n. 893 del 22 ottobre): non più scadenza al 31.12.2020 bensì: “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale”. Dall’inizio dell’emergenza, sono state circa 300 le unità di personale acquisite specificamente per affrontare la situazione pandemica.