Nuove assunzioni in Comune: aperti tre posti per assistente sociale

Si tratta di tre posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario direttivo categoria D. Domande da presentare esclusivamente in via telematica. nell'articolo le istruzioni per partecipare al concorso

Il Comune informa che è indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario direttivo (assistente sociale) Cat. D.

Si rimanda all'avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione e sclusivamente in via telematica . Scadenza presentazione delle domande: ore 12.00 del 7 maggio 2021.