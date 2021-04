Campagna vaccinale, in regione altre 25mila dosi di AstraZeneca

A consegnare le dosi agli ospedali di Udine, Pordenone e Trieste sono stati i furgoni di SDA, corriere di Poste Italiane che in collaborazione con l’Esercito Italiano ha portato a termine l'operazione odierna

Sono 25mila e 300 le dosi di AstraZeneca arrivate in Friuli Venezia Giulia nella giornata di oggi 3 aprile. Sommate alle 11mila e 200 di ieri 2 aprile, rappresentano una prima accelerazione sul fronte della campagna vaccinale in regione. A consegnare le dosi sono stati i furgoni di SDA, corriere di Poste Italiane che in collaborazione con l’Esercito Italiano, hanno portato a termine l'operazione. I vaccini sono stati consegnati negli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste.