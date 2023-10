L'astronauta Paolo Nespoli a Trieste per il Science+Fiction Festival

Paolo Nespoli, il primo astronauta italiano a partecipare ad una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, sarà presente al Science+Fiction Festival a Trieste, il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza, in programma dal 27 ottobre al 1 novembre a Trieste. Lunedì 30 ottobre l’astronauta sarà protagonista di uno degli incontri dal vivo di Mondofuturo, il ciclo di talk a ingresso gratuito tra scienza e fantascienza organizzati nell’ambito della manifestazione triestina per dialogare con divulgatori, scienziati e comunicatori sul mondo di domani. Durante l’evento Nespoli racconterà la sua vita da astronauta, illustrando quali lezioni ha imparato in quei 313 giorni nello spazio.

Gli incontri di Mondofuturo si svolgeranno dal vivo la mattina dalle ore 11.00 alle 13.00 a partire da domenica 29 ottobre a mercoledì 1 novembre presso il DoubleTree by Hilton Trieste con proiezioni di documentari a tema alle ore 16:30 al Teatro Miela. Tra documentari e incontri dal vivo torna così il dibattito sul cortocircuito tra fiction e realtà e, passando dall’intelligenza artificiale alle imprese spaziali, fino all’ultima frontiera dell’ingegneria genetica, proveremo a riflettere sul nostro futuro e su quello del pianeta.

Tra gli appuntamenti, quello di sabato 28 ottobre alle ore 16:30 al Miela con il primo documentario del ciclo di Mondofuturo: "The UFO’s of Soesterberg" di Bram Roza, opera olandese in anteprima mondiale a Trieste che racconta un misterioso avvistamento avvenuto nel '79 sopra la base aerea di Soesterberg nei Paesi Bassi. A seguire domenica 29 ottobre, Serena Zacchigna. parlerà di ingegneria genetica ed editing genetico. Seguirà la presentazione del libro Se pianto un albero posso mangiare una bistecca? (Mondadori, 2023) del divulgatore scientifico Giacomo Moro Mauretto, conosciuto come Entropy for Life sui canali social.

Domenica 29 ottobre alle ore 16:30 sempre al Teatro Miela verrà poi proiettato "The Longest Goodbye" di Ido Mizrahy, documentario che analizza l'isolamento sociale che colpirà gli astronauti in viaggio verso Marte, in cui uno psicologo esperto della NASA avrà il compito di proteggere questi audaci esploratori. Gli incontri di lunedì 30 ottobre saranno dedicati allo spazio: Alessandra Bosutti ci illustrerà l’impatto della permanenza nello spazio sul corpo umano e ci accompagnerà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove sta conducendo l’esperimento Muscle Stimulation, per capire come salvaguardare la salute e il benessere di astronauti e astronaute. Infine, Paolo Nespoli racconterà la sua vita da astronauta con i piedi per terra, illustrando quali lezioni ha imparato da lassù, ben 313 giorni nello spazio. Il programma completo su www.sciencefictionfestival.org.