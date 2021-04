Medici, Oss, amministrativi e biologi: Asugi apre 24 nuovi posti di lavoro

Asugi procede ad assumere nuovi posizioni lavorative, in tutto 24, vista l'urgenza legata all'aumento di attività nella gestione della pandemia. Le assunzioni straordinarie riguardano vari servizi aziendali per la necessaria riorganizzazione degli stessi in base alle misure di sicurezza imposte dalla diffusione del Covid, nonché alla cessazione di alcuni rapporti di lavoro per il fisiologico turn over.

Si ricercano in particolare:

1 incarico di collaborazione coordinata continuativa quale biologo specialista presso il Dipartimento di Prevenzione di Trieste per la durata di sei mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale;

1 incarico di collaborazione coordinata continuativa quale biologo abilitato presso il Dipartimento di Prevenzione di Trieste per la durata di sei mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale;

3 incarico di lavoro autonomo quale medico abilitato presso il Dipartimento di Prevenzione di Trieste per la durata di sei mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale;

1 incarico di collaborazione coordinata continuativa quale medico specialista presso la SC Nefrologia e Dialisi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale.

Vengono inoltre attivati 12 contratti di lavoro subordinato, di cui:

2 Dirigenti medici in disciplina “Medicina interna” a tempo determinato;

10 Operatori Sociosanitari, di cui 7 da assegnare alla SC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza e 3 da assegnare al Dipartimento di Prevenzione a supporto dell’attività diagnostica inerente l’emergenza pandemica.

In questa fase si è inoltre valutato di rispondere prioritariamente alle seguenti assunzioni su copertura di posti vacanti, quali turn over o sostituzioni di personale assente: