Asugi, acquisiti 8 nuovi centralinisti per gli ospedali di Gorizia e Monfalcone

ASUGI, per sopperire alla carenza di figure professionali adibite alle funzioni di gestione del centralino e dell’emergenze, acuitasi nell’ultimo periodo a seguito di numerose e concomitanti cessazioni ed assenze dal servizio di lunga durata, acquisisce 8 nuovi centralinisti per gli ospedali di Gorizia e Monfalcone. A partire dal 1 novembre, 2 risorse saranno destinate all’ospedale San Polo di Monfalcone, 6 unità al presidio di Gorizia per garantire la riattivazione del servizio notturno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.