Asugi ancora "a caccia" di personale per garantire le attività sanitarie e assistenziali

ASUGI continua il reclutamento di personale delle professioni sanitarie per garantire la continuità terapeutico – assistenziale e l’erogazione dei servizi sanitari essenziali. A seguito dell’emergenza pandemica si è registrato un notevole incremento delle attività assistenziali, con particolare riferimento alle aree dell’emergenza e urgenza, delle malattie infettive, della pneumologia, della prevenzione e della Sanità pubblica, nonché di alcuni reparti di degenza. Nell’attuale contesto, si è ritenuto necessario mantenere in essere una parte dei contratti attivati nella prima fase dell’emergenza ed implementare nuove risorse per garantire la continuità assistenziale come da normativa, con azioni rapide e mirate, considerando anche che si sta attualmente registrando una perdurante ed in alcuni casi crescente attività connessa alla situazione pandemica, in particolare nel settore della prevenzione ed in quello diagnostico. In alcune aree seppur non direttamente coinvolte nell’attività connessa alla situazione pandemica, si sono registrate notevoli criticità, a causa di molte uscite di personale che non è stato possibile sostituire tempestivamente, anche a causa della sospensione delle procedure concorsuali disposta per due mesi dalla normativa.

Le posizioni

L’azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina comunica, alla luce di quanto sopra evidenziato di:

· Prolungare la durata contrattuale per alcune unità sanitarie (45);

· Assumere con rapporto di lavoro subordinato 1 Dirigente medico in disciplina “Urologia” da assegnare alla SC Urologia - Area isontina, in sostituzione di un’unità di pari profilo in via di cessazione; 2 unità di Dirigente biologo in disciplina “Microbiologia e virologia”, da assegnare al DAI Medicina dei Servizi; 14 unità di C.P.S. - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, mediante utilizzo della graduatoria di avviso pubblico approvata con Determinazione n. 633 dd. 30.06.2020, in sostituzione di altrettanti rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza; 6 unità di C.P.S. – Assistente sanitario, di cui 4 in sostituzione di altrettanti rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza;

· Di disporre la proroga di 11 unità di Operatore Socio Sanitario in scadenza al 31.07.2020, fino al 30.09.2020.

Oltre alle manovre di reclutamento connesse all’emergenza pandemica, sono state autorizzate le seguenti assunzioni urgenti volte a garantire la funzionalità dei servizi sanitari:

· 2 unità di Dirigente veterinario in disciplina “Sanità animale” a tempo determinato, di cui una a compensazione di una delle cessazioni avvenute, l’altra con la contestuale decadenza di altro contratto a tempo determinato in essere; 5 unità di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della fisiopatologia circolatoria e della perfusione cardiovascolare (cat. D) a tempo determinato; 10 unità di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista (cat. D) a tempo determinato

· Attivare n. 1 posizione di collaboratore professionale amministrativo (cat. D)-interinale

· Prorogare 24 posizioni di collaboratore professionale sanitario - interinali

· Attivare 1 posizione di operatore tecnico autista specializzato (cat.BS) -interinale