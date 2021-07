Covid: archiviata la querela di Asugi a Laura Stabile (Fi), per il Pm segnalazioni "veritiere"

"La denuncia presentata da Asugi contro di me per diffamazione e procurato allarme è stata archiviata per “infondatezza della querela”, essendo emerso dalle indagini, come scrive il pubblico ministero, che i fatti oggetto di querela sono risultati “sostanzialmente veritieri e i giudizi espressi appaiono funzionali al diritto di critica”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Laura Stabile.

"Viene ora da chiedersi perché il Direttore di Asugi abbia speso energie e risorse per tentare di intimidire chi segnalava delle disfunzioni - aggiunge Stabile - come quando avevo contestato pubblicamente la decisione di Asugi di togliere l’uso delle tute intere protettive (tute tyvek) al personale di alcuni reparti ospedalieri dedicati al Covid, e proprio nei giorni in cui si sviluppavano negli ospedali triestini diversi focolai del virus. Nel momento drammatico della pandemia, ogni sforzo avrebbe dovuto essere rivolto a correggere le storture e alla protezione di pazienti e operatori. A distanza di tempo, quindi, tutto quanto da me segnalato è risultato vero secondo le valutazioni dei magistrati. All'epoca dei fatti - conclude Stabile - sentivo che l’unica scelta per tutelare il personale e i malati da un rischio assolutamente inaccettabile era rendere pubblica la situazione".