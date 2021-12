Tracciamento ed emergenza Covid, Asugi assume 67 figure professionali

ASUGI comunica che vengono acquisite ulteriori figure tecnico – amministrative e sanitarie in ordine all’emergenza epidemiologica, al Progetto denominato “Sistemi innovativi per l’identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia” e alle esigenze aziendali:

16 Coadiutori Amministrativi Esperti (cat. BS),

8 Operatori Tecnici (cat. BS),

5 Operatori Socio Sanitari (cat. BS), con orario full-time a 36h settimanali fino al 31/01/2022;

12 Collaboratori Professionali Infermieri (cat. D), con orario full-time a 36h settimanali, di cui 2 unità in scadenza al 31/01/2022 e 10 unità in scadenza al 30/09/2022;

Nell’ambito della situazione di emergenza epidemiologica, sono stati conferiti d’urgenza o sono in via di conferimento i seguenti ulteriori incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa:

2 medici abilitati presso Distretti

1 medico specialistico presso i Distretti

1 infermiere presso la SC Servizio Infermieristico, sede di Gorizia

1 unità di Dirigente medico in disciplina “Igiene epidemiologia e sanità pubblica” a tempo indeterminato, con decadenza contestuale di un incarico a tempo determinato già attivato per emergenza covid;

4 unità di C.P.S. – Assistente Sanitario (cat. D) a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, con contestuale decadenza di due incarichi di collaborazione Inoltre, al fine di rispondere alle esigenze complessive di acquisizione di personale in tutti i servizi aziendali, connesse all’aumento di attività registrato in diversi servizi, alla necessaria riorganizzazione degli stessi in base alle misure di sicurezza connesse alla pandemia nonché alle cessazioni di personale nel frattempo avvenute o di imminente uscita:

1 Dirigente medico in disciplina “Medicina dello sport” a tempo indeterminato;

1 unità di C.P.S. – Educatore professionale (cat. D) a tempo determinato, in sostituzione di personale assente, da assegnare al Dipartimento di Salute Mentale;

10 nuove unità di C.P.S. – Fisioterapista (cat. D) a tempo indeterminato, in sostituzione di altrettante cessazioni, nonché ulteriori 14 unità con decadenza contestuale di altrettanti rapporti a tempo determinato vigenti;

5 nuove unità di C.P.S. – Logopedista (cat. D) a tempo indeterminato, in sostituzione di altrettante cessazioni, nonché 1 ulteriore unità con decadenza contestuale di un rapporto a tempo determinato vigente.