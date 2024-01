"Dopo i consultori anche i servizi per l'infanzia, così si smantella il sistema"

TRIESTE - "La chiusura dei servizi per l'infanzia a Valmaura è gravissima e conferma come la chiusura dei consultori familiari sia solo la punta dell'iceberg di un più complessivo smantellamento del sistema di salute territoriale, in favore di una centralizzazione che nulla ha a che fare con una risposta efficace ai bisogni della popolazione, ma che risponde solo a una logica pseudo-aziendalista". I municipalisti di Adesso Trieste attaccano la direzione Asugi, l'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi e il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dopo le segnalazioni emerse nella giornata di oggi 22 gennaio in merito alla "imminente chiusura dei servizi per l'infanzia fino ad oggi ospitati nella sede dell'ex distretto 3 di Trieste".

Secondo il consigliere comunale Kevin Nicolini e la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino (che ha annunciato una interrogazione in aula), la chiusura sarebbe avvenuta "senza alcun preavviso e comunicazione ufficiale da parte della Direzione di Asugi. Il servizio quindi non sarà più in grado di rispondere in modo globale ai bisogni complessi delle persone. Numerose famiglie saranno costrette a fare i salti mortali, attraversando tutta la città, per poter continuare a fruire di questi importanti servizi, con particolari disagi per i familiari di persone con disabilità". Per Nicolini le vittime di questo stravolgimento sarebbero anche le persone che lavorano nelle strutture. "Sono ostaggio di scelte calate dall'alto, e al quale viene imposto il silenzio".