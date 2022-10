Carenza di infermieri e Oss in ospedale, i sindacati: "Verso lo stato di agitazione"

Ritmi insostenibili e personale ridotto al minimo. A lanciare l'allarme sulla carenza di organico di infermieri e Oss sono le organizzazioni sindacali Fials, Cgil, Cisl e Nursind, che chiedono alla Direzione dell'Asugi "un intervento rapido e risolutivo" e si dicono pronti a dichiarare lo stato di agitazione.

Secondo quanto dichiarato dai sindacati, "il personale nei turni giornalieri è quasi sempre equivalente ai contingenti minimi previsti in caso di sciopero" e questa condizione minimale viene spesso garantita richiamando in servizio operatori nel loro giorno libero. Tutto questo ha conseguenze sui carichi di lavoro degli operatori, "anche in considerazione del fatto che gli stessi non hanno un adeguato periodo di riposo che consenta loro il recupero psicofisico". L'incontro tra OO SS e Asugi è stato fissato il 20 ottobre. Tra i punti dell'ordine del giorno anche le problematiche elencate.