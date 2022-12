Asugi è "centro platino" per la cura dei pazienti con ictus

TRIESTE – L’Asugi si è classificata come "centro platino" nell’ambito del programma Eso-Angels anche nel terzo trimestre del 2022. I riconoscimenti (che si dividono in gold, platinum e diamond) premiano la qualità del servizio fornito dai professionisti dell'Asugi ai paziente con ictus e il monitoraggio continuo, migliorando così il trattamento dei pazienti e raggiungendo i più alti standard di qualità, che solo pochi gli ospedali italiani portano avanti costantemente in tutti i trimestri dell’anno.