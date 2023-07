Contratti Asugi: sospeso stato di agitazione, ma "la Regione decida in tempi rapidi"

TRIESTE - I sindacati hanno sospeso lo stato di agitazione per dieci giorni, ma chiedono alla giunta regionale un cambio di passo e di pronunciarsi "in tempi rapidi". Sul tema dei 43 contratti di Asugi in scadenza a fine anno, Fials, Cgil e Cisl sono decisi a non lasciare indietro nessuno. Questa mattina (26 luglio) le sigle sindacali hanno incontrato i vertici dell'azienda sanitaria, incontro voluto per "raffreddare il conflitto" venutosi a creare dopo i mancati rinnovi. Secondo i sindacati "nel mese di luglio su sette dipendenti con il contratto in scadenza solo tre sono stati prorogati, quattro sono rimasti senza lavoro". Era stata la direzione salute a compiere un vero e proprio dietrofront, dopo l'annuncio dell'impossibilità di rinnovo emersa sulla stampa. La scadenza era stata quindi spostata al 31 dicembre dell'anno in corso, ma per i sindacati questo non sarebbe sufficiente.

"La Regione si muova in tempi rapidi"

"Abbiamo chiesto di confermare tutti i contratti in scadenza anche al fine di non far ricadere sul personale rimanente gli ulteriori carichi di lavoro con la richiesta di attività aggiuntiva già abbondantemente utilizzata in Asugi, ed assumere il personale necessario dalle graduatorie regionali ancora valide" scrivono Fials, Cgil e Cisl. Asugi, dal canto suo ha ribadito come l'organizzazione sia in capo alla Direzione. "Le eventuali assunzioni e proroghe dei contratti di prossima scadenza saranno valutate caso per caso e potranno essere confermate solo dopo che la Regione autorizzerà l'azienda sanitaria ad andare in deroga al tetto di spesa imposto dalla Regione stessa".

No a attività aggiuntiva: "Personale già sotto pressione"

Richieste di proroga che, secondo i sindacati, "non hanno avuto ancora nessun riscontro". Una questione dove ci sono elementi di carattere morale. "Per rispetto ai dipendenti e alle loro esigenze di vita le deroghe non possono arrivare all'ultimo minuto". Tra le richieste dei sindacati anche quella di ottenere "tutte le informazioni inerenti i contratti in scadenza, sia di quelli rinnovati che quelli non rinnovati". Vogliono monitorare "eventuali organizzazioni messe in atto" da Asugi "per compensare le carenze di personale", perché, dopo gli anni della pandemia contrassegnati da continui sforzi da parte del comparto sanitario, le decisioni "non devono richiedere attività aggiuntiva al personale già sotto pressione".