Nuovo defibrillatore alla scuola allievi agenti della Polizia: il dono di Asugi

TRIESTE - Asugi dona alla Scuola allievi agenti della polizia di stato un nuovo defibrillatore, destinato alle attività addestrative e che si aggiungerà a quelli già in dotazione. Un importante strumento di prevenzione che è stato donato ieri nel corso di una cerimonia in questura, alla presenza del direttore generale Asugi Antonio Poggiana, del questore di Trieste Pietro Ostuni, del direttore della Scuola allievi agenti della polizia di stato di Trieste Antonella Cargnelutti, del dottor Alberto Peratoner, responsabile della Ssd emergenze territoriali e del professor Umberto Lucangelo, direttore del Dai anestesia e terapia intensiva di Asugi.

L'importanza di questo strumento è stata spiegata nel dettaglio dal dottor Peratoner: "E' di pochi giorni fa la notizia tragica di un giovane morto sul campo di calcio" ha ricordato il medico, sottolineando "l'importanza di uno strumento del genere, sia in ambito sportivo sia in ambito di aggregazione in una caserma. E' di assoluta rilevanza e come strumento è di facile uso, l'utilizzo viene guidato dalla centrale operativa, molti sono i corsi e dev'essere associato alla rianimazione cardiopolmonare, quindi alle manovre di base. Questo mix è un elemento determinante per la catena della sopravvivenza, è il primo step, quello che avviene prima del nostro arrivo, e in assenza del quale è difficile portare a casa il risultato. Come Asugi siamo entusiasti e contenti di promuovere la diffusione di questa cultura".

Gratitudine è stata espressa da entrambe le parti, che lavorano in sinergia nella gestione delle emergenze e tra le quali, è stato ribadito, c'è costante collaborazione. "Questa iniziativa di elevato senso civico - ha dichiarato il dottor Poggiana - dimostra, ancora una volta, attenzione, sensibilità, generosità e costante presenza nel territorio per mettere in campo azioni di prevenzione e sicurezza di tutta la comunità".

Così il questore Ostuni: “L’assegnazione di questo dispositivo rappresenta una conferma dell’attenzione che viene prestata al benessere del personale e alle forme di prevenzione per tutelare la salute degli allievi agenti e del restante quadro permanente della Scuola di Polizia”.