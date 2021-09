Asugi, donati 1000 euro per la S.C. Cardiologia di Cattinara

La somma verrà utilizzata come contributo al finanziamento di borse di studio per i dottorandi, assegnisti di ricerca e medici specializzandi meritevoli

ASUGI ringrazia la sig.ra Maria Antonietta Passerini per la donazione di € 1.000,00 che verrà utilizzata come contributo al finanziamento di borse di studio per i dottorandi, assegnisti di ricerca e medici specializzandi meritevoli operanti presso la S. C. Cardiologia dell’Ospedale di Cattinara.