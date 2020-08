Grazie ad una collaborazione internazionale tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, l’Università di Messina e la Medical University of Graz (Austria) è stato pubblicato uno studio sul melanoma in gravidanza. Fino ad oggi, è stato riportato che il melanoma associato alla gravidanza ha una mortalità superiore del 17-56% rispetto al melanoma nelle donne non incinte. Il ruolo degli ormoni sessuali, i cambiamenti dello stato immunitario e l'aumento della formazione di vasi linfatici durante la gravidanza sono meccanismi biologici che potrebbero spiegare il peggior risultato della melanoma in gravidanza; tuttavia, la prognosi peggiore potrebbe essere semplicemente dovuta a un ritardo diagnostico e terapeutico.

Se si sospetta un melanoma, la biopsia eccisionale con lidocaina è sicura, indipendentemente dallo stato gestazionale, e quindi deve essere eseguita senza indugio. Per quanto riguarda la stadiazione (cioè la valutazione del melanoma), l'ecografia e la risonanza magnetica sono considerate le tecniche più sicure, ma recenti evidenze dimostrano che gli studi radiografici (inclusa la tomografia computerizzata) possono essere appropriati, se i benefici superano chiaramente i rischi. L'indicazione e la tempistica della biopsia del linfonodo sentinella sono ancora oggetto di discussione: poiché ha solo un significato che serve alla formulazione della prognosi, può essere accettabile ritardare la procedura fino a dopo il parto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se l'intervento chirurgico richiede l'anestesia generale e non può essere differito, il secondo trimestre è il più sicuro per eseguirlo, ma il rapporto rischio-beneficio deve essere valutato con una discussione multidisciplinare che coinvolge il paziente. Il trattamento del melanoma metastatico durante la gravidanza è difficile, poiché gli agenti tradizionali e l'immunoterapia sono controindicati. Per quanto riguarda lo sviluppo e il benessere fetale, il melanoma in gravidanza non è associato a un rischio più elevato di parto pretermine o programmato, taglio cesareo e mortalità fetale, essendo al contrario correlato a una maggiore dimensione del neonato in età gestazionale; le metastasi placentari e fetali sono rare. Dovrebbe essere sempre preferito un approccio multidisciplinare su misura, rivolgendosi a centri altamente specializzati; il counseling della madre è necessario per capire le sue prospettive e priorità.