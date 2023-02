Niente parcheggi per sanitari e operatori a domicilio: multe e divieti, in centro c'è un problema

TRIESTE - Da sempre il centro di Trieste soffre una cronica mancanza di parcheggi e può capitare che gli automobilisti usino stalli riservati al carico e scarico (o peggio ancora, quelli utilizzati dalle persone disabili), finendo per ritrovarsi sul parabrezza una bella multa da pagare. Questa volta però a farne le spese non è stato un privato cittadino, bensì una autovettura del Servizio sanitario domiciliare di Asugi che qualche giorno fa, in una via del borgo Teresiano, dopo aver concluso una visita in un appartamento si è ritrovata la sanzione amministrativa per il divieto di sosta. Una multa che, in caso di infrazione (come questo) il codice della strada prevede in maniera chiara, senza scappatoie all'italiana.

La questione

Il problema, a dire il vero, in tale occasione non è tanto il mancato rispetto della legge, bensì una evidente frustrazione per i sanitari che durante l'orario di lavoro vengono multati. A tutto ciò, secondo quanto si apprende, si aggiugne una solerzia da parte di chi ha il compito di fare osservare la normativa e, in certi casi, mal digerisce una certa flessibilità. Infine, il fatto che a Trieste non esistano stalli dedicati a sanitari impegnati nell'orario di lavoro. Perché ad esempio, se il 118 in emergenza può posteggiare praticamente dappertutto, altrettanto non è per un sanitario in visita domiciliare. "Ci sono i permessi che il Comune rilascia per il divieto di sosta" così il comandante della Polizia Locale Walter Milocchi che conferma però l'assenza di stalli dedicati. "Come si è deciso giustamente di aggiungere gli stalli rosa per le donne in stato di gravidanza, ecco che forse a livello nazionale potrebbero pensare ad una soluzione che vada in questa direzione".

Problema da affrontare a Roma

Un cortocircuito che anche per l'assessore al Sociale del Comune di Trieste Carlo Grilli dovrebbe essere risolta a Roma. "Anche le macchine dei nostri Servizi vengono multate, è vero - così l'esponente del centrodestra -, ma il fatto è che il codice della strada lo prevede. Non esiste, infatti, una normativa che prevede la possibilità privilegiata per operatori in servizio di parcheggiare le autovetture su stalli a loro dedicati". Secondo Grilli, quindi, bisognerebbe apportare direttamente "una modifica al Codice della strada". Non è la prima volta che le autovetture del Servizio sanitario domiciliare di Asugi vengono multate in pieno centro città. La volta precedente si era verificata ad inizio anno e aveva "colpito" sempre un'autovettura del Ssd.