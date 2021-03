Asugi apre nuovi centri vaccinali: anche in Molo IV, a Muggia e ad Aurisina

In previsione di un incremento nelle prossime settimane delle fiale consegnate e delle risorse umane reclutate, ASUGI sta potenziando l’attività vaccinale anti CoViD ampliando il numero di somministrazioni e le sedi a disposizione, in modo da accelerare il più possibile la campagna vaccinale e nel contempo facilitare gli spostamenti e l’accesso alle strutture.

"Potenziare i punti d'accesso di prossimità"

“Per procedere al meglio nella campagna vaccinale dobbiamo potenziare i punti di accesso di prossimità per il cittadino. La programmazione procede tenuto conto dell’aumento del personale reclutato e delle esigenze dei cittadini, con l’obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile ad una immunizzazione necessaria per sconfiggere la pandemia”. Riporta una nota di Asugi.

Le nuove sedi

A Cormons verrà aperta a breve una nuova sede, attiva in orario pomeridiano, con 4-5 postazioni ubicata presso l’area del poliambulatorio presso la sede distrettuale di proprietà (ex Ospedale).Nell’area giuliana si prevede di aprire una nuova sede nella palestra comunale di Aurisina, nella palestra comunale di Ronchi dei Legionari, al Molo IV a Trieste e a Muggia in una sede ancora da individuare.

I cittadini che rientrano nelle categorie attualmente ammesse alla vaccinazione possono prenotare tramite CUP (call center regionale 0434223522) o CUP delle farmacie. Si raccomanda agli utenti di presentarsi alla vaccinazione con i documenti richiesti già compilati, scaricabili anche dal sito ASUGI al link https://asugi.sanita.fvg.it/ it/schede/box_covid.html. Per quanto riguarda l’effettuazione dei tamponi, dal 1° aprile questi verranno effettuati al piano terra del Distretto Alto Isontino di Cormons di Viale Venezia Giulia 74 e non più presso la sede della Salus.