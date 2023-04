Violenza contro i sanitari, a Cattinara ampliato l'orario del posto di Polizia

TRIESTE - A seguito dei recenti fatti di cronaca verificatisi a Cattinara, Asugi, in accordo con la Questura, comunica che presso l'ospedale è stato ampliato l'orario di attività del posto di Polizia, al fine di ridurre il rischio di aggressioni nei confronti dei pazienti e degli operatori. Sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (interno 4348). Inoltre sono stati installati, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara e Maggiore, cinque apparecchi telefonici in collegamento diretto con la centrale operativa della Questura. Gli apparecchi telefonici sono stati posizionati presso:

Pronto Soccorso Cattinara: triage e OBI Gialla

Pronto Soccorso Maggiore: triage, osservazione e ambulatorio.

I telefoni sono dotati di un tasto laterale per chiamata di emergenza, che consente il collegamento diretto (punto a punto) con la centrale operativa della Questura, senza il filtro preliminare da parte del numero unico delle Emergenze 112. I dispositivi potranno essere utilizzati dal personale del Pronto Soccorso esclusivamente nelle situazioni di pericolo imminente di aggressione a danno degli operatori e degli utenti. Per le altre necessità andranno invece utilizzati i consueti canali di comunicazione (112). Andrà comunicato sinteticamente alla centrale operativa da dove si sta chiamando, la descrizione della situazione di pericolo, la richiesta di invio di una pattuglia. A Cattinara, nelle fasce temporali in cui è attivo il Posto di Polizia (vedasi paragrafo precedente) o è presente la guardia giurata (22.00 – 06.00) eventuali situazioni di pericolo dovranno essere gestite preferenzialmente dal posto di polizia interno / guardia giurata.