Personale sanitario, tra i sindacati di Trieste e Gorizia è scontro totale

TRIESTE - Nei giorni scorsi la lotta intestina tra sindacati nell'area di competenza di Asugi ha messo in scena un ultimo scambio particolarmente feroce. Ad intervenire nella polemica questa volta ci ha pensato Aaroi Emac, la sigla degli anestesisti e rianimatori che, dopo una lettera a firma del professor Lucangelo pubblicata su Il Piccolo, ha puntato il dito contro Uil e Nursind, responsabili del tentativo di "screditare il lavoro svolto dal personale sanitario in area giuliana". Secondo AE sarebbe stata messa in dubbio "la professionalità dei colleghi, con un comunicato sprezzante, in piena era pandemica, quando tutte le risorsse aziendali erano state doverosamente dirottate sul contenimento e la gestione dei pazienti Covid positivi provenienti da tutta la regione".

"Continue e vergognose illazioni"

Una polemica che non si placa e che troverebbe nuova linfa in quelle che, "attraverso i canali social", vengono definite "continue illazioni riguardo l'attribuzione di fondi e risorse". Dichiarazioni, quelle espresse sul ruolo degli specializzandi dalle due sigle forti nell'area isontina, alle quali viene attribuito l'aggettivo di "vergognose". "Avevamo deciso di tacere per non contribuire ad alimentare questo clima di ostilità e contrapposizione che volutamente la UIL FPL e Nursind stanno costruendo - scrive AE -, ignorando il dato di fatto che siamo una Azienda unica ormai da anni, poiché pensiamo che l’obiettivo deve essere quello di muoversi insieme nella stessa direzione per migliorare la risposta sanitaria che possiamo offrire alla comunità, non certo scagliarsi l’uno contro l’altro armati, in nome di beceri interessi personali nemmeno tanto velati. Per questo chiediamo che ognuno si limiti a svolgere il proprio ruolo con rispetto".

La replica di Uil e Nursind

Alla nota di Aaroi Emac Luciano Bressan e Luca Petruz rispondono così: "Se la questione non fosse troppo seria per scherzare, al presidente regionale di AAROI verrebbe da rispondere citando Piero Calamendrei che, con riferimento ad una altra categoria di dipendenti pubblici disse "quando ne tocchi uno, gridano tutti”. Non a caso AAROI come il Capitano Frederick Benteen del 7°Cavalleggeri, tenta di soccorrere George Custer “Lucangelo” credendolo sotto gli attacchi degli indiani Lakato di Cavallo Pazzo. Più che Cavallo Pazzo, vuole far passare chi cerca di difendere le diverse sensibilità territoriali che fanno di Asugi un unicum della sanità regionale, come un pazzo, maleducato, denigratore in nome del mantra dell’unicità dell’Azienda, che unica è solo come bancomat da cui attingere per coprire ataviche inefficienze di un’area rispetto all’altra. Insomma, non tanto un attacco inaccettabile, bensì una scomposta difesa di un sindacato corporativo".

L'intervento di Cgil, Cisl e Fials

"Le due sigle sindacali evidenziano una certa aggressività nei nostri confronti - scrivono Cgil, Cisl e Fials -, con atteggiamenti offensivi, denigratori e sprezzanti, mentre la nostra volontà è sempre stata quella di portare sul tavolo negoziale un atteggiamento di confronto e di dialogo civile a beneficio di tutti i lavoratori dell’Asugi. Anziché cercare di risolverle i problemi si attacca l'area giuliana con dichiarazioni che volutamente cercano di mettere i lavoratori uno contro l'altro". Una situazione figlia, secondo i sindacati, di uno "spettacolo in cui la tracotanza e la spocchia la fanno da padrone. C'è un 'modello' nell'Isontino che qualcuno ha messo in piedi da diversi anni e non possiamo permettere che questo si estenda".