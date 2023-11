Sanità triestina in affanno, sindacati in stato di agitazione

TRIESTE - "Chiediamo assunzioni e stabilizzazioni, la sanità pubblica ha bisogno di risposte certe e non di slogan". I Cgil, Cisl e Fials hanno indetto lo stato di agitazione tra il personale sanitario a seguito delle criticità emerse durante la recente assemblea, con tanto di presidio sindacale, andata in scena nei giorni scorsi presso l'ospedale di Cattinara. Fabio Pototschnig, Francesca Fratianni, Giorgio Iurkic e Lorena Gandin affermano che "Asugi non può assumere se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Regione a causa dello sforamento del tetto di spesa sul personale, ma la Regione non risponde. Di fatto, le assunzioni arrivano con il contagocce, a fronte di continue e cospicue uscite di personale ormai stanco e demotivato".

Contratti in scadenza

Alla "carenza cronica" si aggiunge, per i sindacati, "la fuga verso altre realtà, verso la sanità privata, altri stati europei e non solo, che riconoscono degli stipendi più in linea con le responsabilità e competenze che i nostri professionisti possono vantare grazie anche all'esperienza professionale maturata nelle nostre strutture pubbliche". I sindacati ritengono inoltre che "ci sono graduatorie regionali di infermieri e non solo, ancora valide: si assuma e non si demandi ad altri la responsabilità di far funzionare la sanità". Decine i contratti in scadenza al 31 dicembre.