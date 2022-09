Ipertensione polmonare, asma, cancro e leucemia: al via quattro studi in Asugi

TRIESTE - Ipertensione polmonare, asma grave e leucemia linfatica cronica, a cui si aggiunge anche uno studio per favorire l’accesso di pazienti affetti da tumore al polmone a protocolli clinici sperimentali. Sono questi i campi in cui l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina ha annunciato di essere stata autorizzata alla conduzione di ben quattro studi diversi. I percorsi di ricerca verranno condotti rispettivamente sotto la responsabilità dei dottori Davide Stolfo, il primario di Pneumologia Marco Confalonieri e Angela Dicorato. Per quanto riguarda lo studio sulla leucemia non è stato indicato il medico responsabile. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono.

Ipertensione polmonare

Il primo studio vedrà partire una sperimentazione clinica per valutare gli effetti sotatercept rispetto a placebo per il trattamento dell'ipertensione polmonare combinata post e pre-capillare (Cpc-PH) dovuta a insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata (HFpEF) (studio A011-16 Cadence). La sperimentazione (che prevede l'arruolamento totale di 180 pazienti, di cui due presso Asugi, in questa seconda fase) si svolgerà presso la Struttura Complessa Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

Asma

Il secondo caso (375 pazienti, cinque presso Asugi) riguarda uno studio di un anno per valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia aggiuntiva con GSK3511294 (Depenmokimab) in partecipanti adulti e adolescenti affetti da asma grave non controllato con fenotipo eosinofilo. Lo studio (nella fase III di medicinale) si svolgerà presso la Struttura Complessa Pneumologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. "L’obiettivo - scrive Asugi - principale consiste nel valutare l’efficacia di GSK3511294 100 mg (SC) ogni 26 settimane rispetto al placebo in partecipanti con asma grave non controllato con fenotipo

eosinofilo in aggiunta alla terapia antiasmatica esistente".

Tumore ai polmoni

Il terzo e penultimo studio riguarda il cancro ai polmoni. Asugi è stata autorizzata a condurre lo studio “EPROPA European Program for ROutine testing of Patients with Advanced lung cancer’’. Lo studio verrà realizzato presso Oncologia e prevede "la raccolta prospettica di campioni di tessuto tumorale per la valutazione del profilo molecolare mediante tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS)". Inoltre, la sperimentazione si pone come obiettivo "aumentare la quantità di screening molecolari nei pazienti con NSCLC avanzato e incrementare l'arruolamento dei pazienti portatori di alterazioni molecolari

driver nei protocolli clinici con nuovi farmaci a bersaglio molecolare, correlare il numero di screening molecolari effettuati con la percentuale di pazienti eleggibili/arruolati nei protocolli clinici, valutare l’efficacia dei trattamenti a bersaglio molecolare nell’ambito dei protocolli clinici ed implementare la ricerca clinica e traslazionaleche riguardo i drivers oncogenici nel NSCLC". I risultati dell’analisi mutazionale saranno utilizzati per favorire l’accesso del paziente a eventuali protocolli clinici sperimentali, che prevedano l’impiego di terapie a bersaglio molecolare, disponibili nei diversi Paesi europei.

Leucemia linfatica

Infine, il quarto e ultimo studio (250 pazienti, due in Asugi) è quello che punta ad ottenere risultati nella lotta alla leucemia. "Si tratta - scrive Asugi - di una sperimentazione clinica di fase III di medicinale che ha come obiettivo principale di valutare la non inferiorità di pirtobrutinib (braccio A) in monoterapia vs l’associazione bendamustina più rituximab (braccio B) sulla sopravvivenza libera da malattia (PFS) nei pazienti con leucemia linfatica cronica o linfoma linfocitico a piccole cellule".