"Bloccate le assunzioni in Asugi", sindacati proclamano lo stato di agitazione

TRIESTE - "Asugi è stata 'commissariata' e non può assumere, prorogare o stabilizzare nessun operatore se non autorizzati dalla Regione. Per questo motivo abbiamo proclamato lo stato di agitazione". A poco più di 24 ore dall'incontro congiunto con Sap e Conapo, durante il quale la Fials chiedeva la revisione totale del sistema del Numero unico per le emergenze e la centrale operativa di Palmanova, ecco che il sindacato dei sanitari "spara" nuovamente contro i vertici istituzionali. "Ci sono - scrive la Fials assieme alla Cgil e la Cisl - circa 70 dipendenti con contratto a tempo determinato che se la Regione non interverrà tempestivamente, dal 1 luglio verranno licenziati e rimarranno senza lavoro".

No a nuove assunzioni fino "al rientro nel vincolo economico"

Secondo la Fials, ci sono graduatorie regionali di oss e infermieri "che non possono essere utilizzate causa i limiti di spesa. Al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara sono ben sette gli oss che (se non si dovesse individuare una soluzione) dal 1 luglio non garantiranno più la loro attività assistenziale. Quali ricadute avrà tutto ciò sull'assistenza ai cittadini? Qualcosa è sfuggito di mano, chiediamo un rapido intervento decisionale al presidente della Regione Massimiliano Fedriga che scongiuri tutti questi licenziamenti". Nella comunicazione (datata 16 giugno) firmata dalla direttrice della Direzione centrale dottoressa Gianna Zamaro si legge chiaramente che "si dispone il divieto di procedere a nuove assunzioni sino al rientro nel vincolo economico".