Cattinara, traferimento dei pazienti della Clinica Chirurgica e della Clinica Ortopedica

Si comunica che, per garantire la presenza di personale infermieristico e di supporto per far fronte all'emergenza Covid-19, entro il 20 ottobre i pazienti della Clinica Chirurgica e della Clinica Ortopedica saranno trasferiti rispettivamente al 15° e 11° piano della Torre Chirurgica dell’Ospedale di Cattinara.

