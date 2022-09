Asugi cerca enti e associazioni per il progetto dedicato ai bambini con difficoltà di apprendimento

ASUGI comunica che viene reso noto alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale l’interesse di ASUGI di dare attuazione al progetto denominato “Attività a sostegno delle difficoltà di apprendimento scolastico per ridurre il rischio di dispersione scolastica”, sulla scia della proposta dell’Associazione Linea Azzurra ODV mediante la stipula di apposita convenzione.

L’attività di volontariato proposta consiste nel fornire supporto a bambini in carico alle SS Tutela Salute Bambini e Adolescenti che presentano importanti difficoltà di apprendimento sia per fragilità neurobiologiche del bambino che per l’appartenenza a nuclei familiari fragili. L’intervento ha il duplice scopo di sostenere apprendimenti scolastici e agevolare lo sviluppo di competenze relazionali nonché il riconoscimento di regole sociali.

I soggetti interessati allo sviluppo e alla realizzazione della progettualità oggetto della presente Comunicazione dovranno manifestare all’ASUGI il loro interesse tassativamente entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, secondo il modulo allegato e pubblicato anche sul sito internet dell’ASUGI (www.asugi.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni:

home page > spazio dedicato

home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore

La manifestazione d’interesse dovrà essere contenuta in un plico recante la seguente dicitura: “All’ASUGI – SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare – Attività a sostegno delle difficoltà di apprendimento scolastico” oppure pervenire, alternativamente ed esclusivamente, tramite le seguenti modalità:

- posta elettronica certificata alla casella asugi@certsanita.fvg.it (preferibilmente con firma digitale, altrimenti mediante scansione del documento cartaceo con firma olografa, unitamente ad idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante);

- invio tramite Raccomandata A/R all’ASUGI. - farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse sole le domande pervenute all’Azienda entro 5 giorni lavorativi, successivi la data di scadenza del presente avviso;

- consegna diretta a mano all’Ufficio del Protocollo Generale dell’ASUGI: 1) per l’area giuliana: Via del Farneto n. 3, 34142, Trieste; orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 07.45 alle ore 15.45 e il venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45); 2) per l’area isontina: Via Vittorio Veneto n. 174, 34170 Gorizia; orario di apertura dal lunedì al venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il mercoledì anche dalle ore 13.45 alle ore 15.45.