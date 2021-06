Atelier Emé sceglie Trieste e porta i suoi abiti da sposa in via San Nicolò

L’amore vince su tutto. Lo sa bene Atelier Emé marchio Made In Italy di abiti da sposa e party che inaugura una nuova boutique a Trieste nel cuore del centro storico, in via San Nicolò 33. Un'apertura che sicuramente allieterà tutte le future spose che, a causa della pandemia, hanno dovuto rimandare il grande giorno e che potranno rifarsi gli occhi con ben sette ampie vetrine. Atelier Emé, aperto ufficialmente il 15 giugno, inaugurerà il nuovo negozio sabato 19 giugno. All'evento inaugurale verranno coinvolti diversi partner triestini, professionisti del mondo del wedding, pronti a dare alle bride to be un servizio a 360 gradi.

Non solo abiti da sposa

Protagonisti del nuovo spazio che si caratterizza per un design ricercato ed elegante, le creazioni artigianali e made in Italy per la sposa, ma non solo. Le future spose possono trovare modelli per ogni gusto, esigenza, fisicità e mood grazie all’ampiezza della gamma Atelier Emé, da modelli iconici che ripercorrono i canoni della tradizione, a proposte più glam. Una vasta scelta anche per gli abiti da cerimonia, per invitate, damigelle ma anche festeggiate. Ogni stagione Atelier Emé amplia la propria linea party con nuovi modelli e pallette colori sempre al passo con le tendenze del momento.

Atelier Emé

Entrato a far parte del Gruppo Calzedonia nel 2015, Atelier Emé, sotto la direzione creativa della designer Raffaella Fusetti, crea e produce abiti da sposa e da cerimonia. Esempio di eccellenza sartoriale declinata in tessuti ricercati, ricami fatti a mano e delicati pizzi, Atelier Emé utilizza i materiali migliori per realizzare capi unici e preziosi, dedicati ai momenti più importanti. Ogni abito è pensato per rendere indimenticabile il giorno del matrimonio o quello di un’occasione speciale. Dalla classica linea ampia in stile principesco a quella fasciante a sirena particolarmente sensuale, con scolli audaci e romantici pizzi rebrodè, ma anche modelli minimal chi e contemporanei. Il marchio è oggi presente nelle principali città italiane con 44 boutique presso le quali è possibile vedere i propri sogni prendere forma con abiti personalizzati e curati nei minimi dettagli.