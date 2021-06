L'Ater mette in vendita 37 alloggi per risolvere il problema delle case sfitte

L’Ater dunque, pubblica online l’avviso di vendita con le prescrizioni, l’elenco degli immobili con i principali dati, tra cui il prezzo di stima, e per ciascun alloggio una relazione tecnica, una rappresentazione fotografica e la planimetria catastale, il tutto facilmente consultabile attraverso il nuovo sito che da poche settimane Ater ha attivato e che consente procedure più snelle per gli utenti e più in generale per i cittadini. Sul sito è scaricabile anche la modulistica occorrente.

Per ogni immobile che si desidera visitare è possibile presentare un modulo di manifestazione di interesse, previo pagamento dei rimborsi spese forfettariamente indicati, entro le ore 12 del 18/6/2021. Il termine per presentare la successiva proposta irrevocabile d’acquisto al prezzo di stima verrà comunicato a coloro che hanno manifestato interesse e pubblicato sul sito dell’Ater. Hanno priorità coloro che sono in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata (lett. a art. 21 c.4 DPReg. 208/16), ma chiunque può presentare domanda (lett. b norma cit.). In caso di più proposte di acquisto per lo stesso immobile fra iscritti in graduatoria (lett. a) o fra persone fisiche o giuridiche (lett. b), si procederà con offerte al rialzo.

Le zone

Gran parte degli immobili si trovano in palazzine in cui la maggioranza degli alloggi sono in proprietà privata e che non più gestite da ATER. Sono siti in varie zone della città nelle vie Biasoletto, Campi Elisi, Strada di Fiume, via Carsia, dell’Eremo, Timmel, Forlanini, Gortan, Grego, Locchi, Umago, Navali, Maovaz, Monte Peralba, Palmanova, Pitacco, Sinico, Solferino, Vigneti, Zoruttti e in località Santa Croce. Alcuni immobili, privi di agibilità o con agibilità parziale, sono in vendita in via Colautti, Costalunga, Fiordalisi, Gigante, dei Porta e Locchi. Tutte le informazioni nel dettaglio sono pubblicate sul sito trieste.aterfvg.it.

Nella cartella di ogni alloggio (scaricabile dal web), come detto, oltre alla rappresentazione fotografica ed alla planimetria catastale, è indicata anche una relazione tecnica. Ad esempio per un appartamento di circa 70 metri quadrati in via Forlanini il valore è di 61mila euro, 50 metri quadrati circa in via Pitacco sono a 48mila euro, a 125mila euro in via Locchi un appartamento da 90 metri quadrati. Nelle informazioni è indicata la composizione dell’alloggio, oltre a diverse caratteristiche, come ad esempio la presenza di un ascensore o di un parcheggio condominiale.