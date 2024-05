Occupazioni e bivacchi dentro le Case dei puffi, denunciati due triestini

TRIESTE - Non si arrestano le occupazioni di alloggi Ater da parte di abusivi. Lo scorso 3 maggio il Nucleo di polizia giudiziaria e il Nucleo interventi speciali della polizia locale del Comune di Trieste hanno denunciato due triestini (T.M. e S.A. le iniziali) per occupazione abusiva di immobile e danneggiamento di un appartamento nell'edificio di via Grego denominato Case dei puffi. Al termine dell'operazione, alla quale ha partecipato anche personale dell'Ater, i due uomini hanno lasciato l'alloggio. Dentro ai dieci appartamenti controllati sono state trovate alcune tracce di bivacchi. L'Ater, secondo una nota, provvederà agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica.