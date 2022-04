Ater, al via le conferenze sull'intelligenza ecologica per promuovere la socialità

Sviluppare una coscienza di sè e del mondo circostante attraverso la cura dell'ambiente e della socialità dopo gli anni difficili della pandemia: sono gli obbiettivi del progetto "Intelligenza ecologica", organizzato da Ater e dal Comune di Trieste, in collaborazione con Asugi, la società cooperativa La Quercia e Progetto Microaree. Si tratta di un ciclo di conferenze che avranno luogo giovedì 21 aprile, venerdì 13 maggio e venerdì 20 maggio, dalle ore 17 alle 18:30 nello spiazzo del comprensorio Ater di via Cumano. Il progetto è stato pensato per creare un momento di ritrovo tra tutti i residenti del complesso Ater, integrandolo nel piano di riprogettazione delle aree verdi. Gli incontri saranno organizzati da Marco Pangos, psicologo dello sviluppo, gestalt counsellor e psicoterapeuta. Il progetto, è stato dichiarato nella conferenza stampa di presentazione, sarà poi esportato in altri rioni e microaree. Presenti anche l'assessore alle politiche sociali Carlo Grilli e Daniele Mosetti, del Cda Ater.

Lo scopo degli eventi è quello di far riavvicinare le persone dopo i lunghi periodi di isolamento forzato, volontario o indotto, che ha reso difficili le relazioni interpersonali alle quali si è sempre meno abituati. L'intelligenza ecologica è una particolare capacità cognitiva che rende le persone più capaci di prendersi cura di sé, delle proprie relazioni sociali, dei propri affetti e dell'ambiente circostante, in un'ottica di salute che guardi a 360° rispetto alla complessità della vita. Consiste nella conoscenza e consapevolezza dell'effetto dell'ambiente sul nostro organismo e, allo stesso modo, dell'effetto che i nostri comportamenti hanno sull'ambiente.