Ater: a Melara gli inquilini diventano manutentori "fai d'Atèr"

Il progetto Prius si occupa di riqualificazione dell’area urbana e comprende anche l’automanutenzione effettuata dai residenti per migliorare la vivibilità del quartiere e l’integrazione tra inquilini. Saranno attuati 14 interventi per 11 milioni di euro

I residenti del comprensorio Ater di Melara si prendono cura delle proprie palazzine e degli spazi esterni, diventando manutentori. La prima squadra composta da due inquilini ha già iniziato a lavorare, coordinata dalla cooperativa sociale La Collina. Si tratta del progetto Prius, attraverso il quale Ater ha dato vita a un’iniziativa che in futuro coinvolgerà un numero sempre maggiore di abitanti, anche attraverso incontri e interventi di pulizia partecipata, tutti insieme. Iniziativa chiamata, con un gioco di parole, "inquilini fai d'Atèr".

Sarà estesa ad altri comprensori

“È una prima volta importante - spiega Riccardo Novacco, presidente dell’Ater - che poi vorremmo estendere anche agli altri comprensori Ater. Si tratta di un’idea innovativa, che punta alla tutela del bene comune e alla responsabilità di tutti nella salvaguardia degli spazi condivisi. Se gli inquilini iniziano ad essere coinvolti in modo costruttivo contribuiranno a mantenere al meglio ambienti interni ed esterni".

“Il progetto Prius - ricorda Piergiorgio Garbari, referente manutentivo Ater, area Melara - si occupa di riqualificazione dell’area urbana e comprende anche l’automanutenzione effettuata dai residenti, che ha lo scopo di migliorare la vivibilità del quartiere e l’integrazione tra inquilini che si occuperanno anche più avanti di piccoli interventi”. Il Comune di Trieste e l’Ater di Trieste hanno sottoscritto un accordo per la partecipazione al Bando allegato al D.P.C.M 25/05/2016. Il progetto denominato “Prius Melara” è stato positivamente valutato ed ammesso a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2017 per l’importo complessivo di circa 18 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

14 interventi per 11 milioni

L’Ater di Trieste ha predisposto un quadro di quattordici interventi per complessivi 11 milioni di euro circa, tutti riguardanti il complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara – via Pasteur, che conta complessivamente circa 650 alloggi e 1.200 residenti. All’interno dei 14 interventi, rientra il progetto relativo ad attività volte all’integrazione dei residenti sociale del complesso Ater e del quartiere attraverso pratiche di automanutenzione assistita. L’iniziativa fa parte anche delle azioni per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano ed urbano, previste dal “bando Periferie”.

“La cooperativa sociale La Collina - spiega la referente del progetto per la stessa cooperativa, Fulvia Ferri - ha vinto il bando Ater per gestire il servizio di automanutenzione, che durerà 3 anni, con 4 squadre di 2 manutentori ciascuna. È appena partita la prima, e il requisito fondamentale è che sia composta da residenti, perché conoscono le necessità e le problematiche della zona. I primi sono Luca e Federico, e l’idea non è solo di coinvolgere le squadre, ma tutti gli abitanti dei condomini, per sollecitare una cura degli spazi comuni. Per questo sono previsti anche incontri e giornate di pulizia partecipata, per capire insieme quali sono i bisogni prioritari del quartiere e come migliorarlo”.