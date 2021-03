Ater: parte con successo il nuovo mercato di Altura a chilometro zero

E' stato allestito tra i condomini Ater di via Montasio. Si terrà ogni due settimane, in via sperimentale, sempre di sabato, dalle 7.45 alle 14, fino al mese di maggio compreso, nell'area dedicata ai parcheggi

Grande successo questa mattina per il primo mercato di prodotti a km0 allestito tra i condomini Ater di via Montasio, ad Altura. Si terrà ogni due settimane, in via sperimentale, sempre di sabato, dalle 7.45 alle 14, fino al mese di maggio compreso, nell'area dedicata ai parcheggi, con produttori agricoli consorziati che proporranno la loro merce sui furgoni attrezzati e piccoli banchetti di vendita, nel rispetto e nell’osservanza di tutte le disposizioni anti Covid

L’iniziativa nasce dall’esigenza di fornire un servizio essenziale ai cittadini che nella zona non possono contare su negozi di prossimità. Sul posto oggi il presidente di Ater Trieste, Riccardo Novacco, che alcune settimane fa, insieme al sindaco Roberto Dipiazza, aveva ascoltato le richieste dei residenti, garantendo lo spazio previsto, e l'assessore comunale Serena Tonel, che ha seguito e promosso l'iter per avviare l'iniziativa, insieme al presidente di circoscrizione Stefano Bernobich.