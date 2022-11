Tenta di occupare una casa Ater, blitz della Polizia, ventenne denunciato

TRIESTE – Un giovane tra i 20 e i 30 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica dalla polizia di Stato dopo aver tentato di occupare una casa Ater nel rione di Ponziana. L’uomo è stato sorpreso dagli equipaggi della Squadra Volante ieri 3 novembre, durante un controllo per la segnalazione di una presunta rapina in corso all'interno dello stabile di via Battera 22. La polizia è quindi intervenuta per fermare l’entrata nello stabile da parte del giovane.

Negli ultimi giorni il rione di Ponziana è salito alla ribalta a causa di alcuni gravi episodi di cronaca. Domenica 30 ottobre l’aggressione ad un tassista, avvenuta a fine corsa, poi la triplice aggressione e la doppia rapina, per mano di un 43enne di origine siciliana arrestato dai carabinieri di via Hermet. Vittime della violenza una giovane donna e un ottantacinquenne di origini pugliesi, Antonio Majorano, ricoverato in ospedale dopo essere stato massacrato nel suo letto, alle prime luci dell’alba dello scorso 1 novembre.