Al freddo e senza acqua calda per settimane, il calvario dei residenti in via Baiamonti

TRIESTE - "Facciamo la doccia calda forse una volta ogni tre giorni, abbiamo 17 gradi in casa e non possiamo scaldarci". La denuncia arriva dal condominio Ater di via Baiamonti 10 che, stando a quanto raccolto da TriestePrima, da due mesi circa convive con una situazione particolarmente impegnativa. Cinque piani per oltre 30 famiglie residenti costrette a vivere al freddo. "Abbiamo fatto anche una raccolta firme - raccontano dal condominio -, che poi abbiamo consegnato a mano negli uffici dell'Ater. Ci hanno spiegato che qualcuno ci avrebbe detto qualcosa in merito, ma sono passati quasi 20 giorni e la situazione non è cambiata".

Il racconto

Le famiglie sono in affitto dall'Ater. "Nessun appartamento è di proprietà dei residenti" spiegano. Il problema segnalato riguarda l'impianto di riscaldamento centralizzato. "Doveva essere attivato lo scorso 16 ottobre, ma siccome non faceva troppo freddo non è stato acceso". I tecnici hanno effettuato diversi sopralluoghi sul posto e segnalato il disservizio ad Ater, ma il punto critico rimane. "Ci hanno detto che va sostituito un boiler da 1000 litri, tra le altre cose pieno di calcare e malfunzionante. Forse qualcuno nei piani bassi riesce ad avere un po' di caldo, chi abita nei piani superiori resta al freddo". Ed allora i residenti si sono organizzati con la raccolta firme. "L'abbiamo consegnata lo scorso 22 novembre, da allora però nessuno si è fatto vivo, non ne vogliono sentire". I residenti, in una lettera inviata alla redazione, scrivono che "quotidianamente contattiamo Ater per segnalare, ma siamo stati letteralmente abbandonati nella più totale indifferenza".

La replica di Ater

Contattato telefonicamente, il presidente di Ater Riccardo Novacco ha risposto che il problema verrà risolto martedì 12 dicembre. "La ditta che ha la gestione dell'impianto provvederà a sostituire il boiler che produce l'acqua calda". All'ingresso del palazzo proprio la ditta Cristoforetti (di Villa Vicentina) ha affisso l'annuncio dei lavori. Dalle 8 alle 18 circa verrà interrotto il servizio di acqua calda sanitaria per lavori presso la centrale termica.