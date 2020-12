Come si allenavano gli atleti triestini in quarantena? Ve lo mostra un video

Come ci si allenava in quarantena? Questa la domanda che si sono posti un gruppo di atleti, videomaker e creativi triestini che hanno deciso di realizzare un video motivazionale dedicato a tutti gli sportivi, ripercorrendo i loro desideri e i pensieri più frequenti a quel tempo. "Tutto è nato mentre stavamo parlando di video sportivi, perchè volevamo farne uno da pubblicare sul nostro canale Youtube. Abbiamo optato per un video motivazionale che potesse coinvolgere più persone, sia fisicamente che emotivamente" hanno dichiarato i creatori. "A quel punto ci siamo fatti una semplice domanda: “un arrampicatore, come si allenava in quarantena?”. Ed è così che ci è venuta l'idea di far vedere come se la sono cavata gli atleti di varie discipline". Il risultato è un vero capolavoro ed un invito a non fermarsi mai perchè "tutto ciò che serve è la propria forza di volontà".

Idea di: Robert Crisman, Davide Buttolo, Nicolò Gasperi, Elia Ulcigrai

Video e montaggio: Nicolò Gasperi, Davide Buttolo Voce: Camilla Sossi

Atleti coinvolti: Andrea Fuk Valentina D’Andrea Cler Bosco Emanuele Biviano Federica Macrì Margherita Urti