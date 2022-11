Attacco no vax all'aula, nei guai hacker toscano, reclutava seguaci online

TRIESTE - Un trentatreenne di origini toscane ma residente in provincia di Lecce è stato sottoposto a perquisizione per l'attacco hacker subito dal consiglio comunale di Trieste lo scorso 15 febbraio. L'operazione, coordinata dalla Procura giuliana è stata condotta dagli uomini del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia e la D.I.G.O.S. di Trieste, con la collaborazione del COSC della Puglia e della D.I.G.O.S. di Lecce. A casa dell'uomo, nato ad Arezzo e gravato da numerosi precedenti specifici per violazione delle norme di contenimento pandemico e resistenza a pubblico ufficiale, gli agenti hanno trovato maschere antigas, magliette ed adesivi con il logo V_V, ricevitore in radiofrequenza ma anche bombolette spray di colore rosso.

Quasi 30 mila parole diffamatorie in quattro minuti

In occasione del consiglio comunale, al tempo in svolgimento da remoto, ignoti si erano introdotti nel corso della seduta, facendo apparire il logo del movimento V_V (movimento che al suo interno ha accolto complottisti, no vax, no green pass) al posto delle webcam di alcuni consiglieri e bombardando la chat, utilizzata per regolare i lavori, con frasi provocatorie e diffamanti. "Il governo vi ordina di fare i nazi razzisti sanitari e voi ubbidite come fecero i tedeschi con Hitler" o "chi appoggia il green pass è un nazista" sono solamente alcuni delle 29 mila parole diffamatorie pubblicate in circa quattro minuti di blitz. L'incursione tuttavia non aveva come obiettivo il furto di dati informatici in possesso dell'amministrazione comunale. "Niente è stato trafugato" fanno sapere dagli uffici.

Indagato

Una volta disposta la perquisizione dal sostituto procuratore Pietro Montrone, la polizia ha bussato alla porta dell'uomo che, alla vista degli agenti, inizia l'operazione di reset del proprio cellulare, "nel tentativo di cancellare ogni traccia a suo carico, evidentemente avendo pianificato in anticipo tale possibilità". Dal recupero di circa ottomila chat dal telefono dell'indagato è emerso che, oltre ad essere la mente ed il braccio dell'attacco al Comune, il giovane si occupava anche di reclutare nuovi seguaci del sedicente movimento V_V. L'uomo aveva organizzato il tutto diffondendo la notizia su Telegram attraverso l'annuncio di una futura "operazione speciale" ai danni dell'amministrazione comunale triestina. "Unico requisito richiesto - scrivono dalla questura - avere discrete capacità tecniche".

"Ringrazio il reparto della Polizia Postale - così il sindaco Roberto Dipiazza - per l'importante lavoro svolto circa l'attacco informatico subito durante la seduta del Consiglio Comunale che ha ostacolato lo svolgimento di un pubblico servizio. Il contrasto ai crimini informatici è un lavoro di grande e importante specializzazione e mi complimento per il risultato raggiunto".