Israele, il rabbino Meloni: "Comunità ebraica di Trieste sotto choc"

TRIESTE - "La comunità ebraica di Trieste, come tutte le comunità ebraiche del mondo, è in uno stato di choc e di stupore per la violenza e tutto quello che è successo. Le proporzioni sono inimmaginabili. Per dare un ordine di grandezza, perché Israele non è un grande paese, il numero degli uccisi - 700 - è già enorme: se in proporzione fosse successo in Italia, parleremmo di migliaia di morti, 5-6mila morti in un giorno trucidati in un modo violento". Lo dichiara all'agenzia Dire il rabbino capo di Trieste, Alexandre Meloni, dopo l'attacco terroristico-militare che ha fatto strage di civili negli insediamenti israeliani attorno alla striscia di Gaza.

"Io sono anche israeliano - ha spiegato Meloni -. Ho tre nipoti che sono stati richiamati, abbiamo dei nostri giovani della comunità che hanno fatto l'aliyah (immigrazione ebraica in Israele), che vivono in Israele che sono stati richiamati. Perlomeno tre dei nostri giovani sono riservisti richiamati e quello preoccupa moltissimo e preghiamo per loro". Al momento sono stati rafforzati i controlli intorno alla sinagoga di Trieste, e le visite sono state sospese.

Secondo Meloni la reazione di Trieste per i fatti in Israele è stata "un po' particolare. Ricordiamo che sabato e domenica c'era la Barcolana, dunque la città era estremamente focalizzata su quell'evento. Adesso piano piano comincia a prendere il polso della situazione e rendersi conto della gravità. Devo dire che il vescovo Trevisi mi ha chiamato personalmente per esprime la sua solidarietà. Ma non solo lui, anche altri esponenti della Chiesa cattolica e tutti gli esponenti tutte le chiese, quelle ortodosse e quelle protestanti, hanno tutti manifestato la loro solidarietà con la comunità ebraica e con il popolo di Israele".