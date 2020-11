Attentati a Vienna: Dipiazza sospende l’accensione delle luci natalizie

“Trieste è vicina ai cittadini di Vienna colpiti lunedì scorso da un vile attentato terroristico che ha causato diverse vittime e molti feriti. In segno di rispetto, vicinanza e solidarietà ho deciso di sospendere l’iniziativa prevista per oggi pomeriggio relativa all’accensione delle luminarie natalizie in Piazza Unità, che sarà riprogrammata nei prossimi giorni”. Lo dichiara il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

