Attentato Nizza, Akkad: "Un assassinio criminale, dolore per le vittime del terrorismo"

Dopo il feroce attentato di Nizza nella mattinata di oggi, giovedì 29 ottobre, in cui tre persone sono state brutalmente uccise al grido di "Allah Akbar" da un terrorista, il mondo islamico moderato fa sentire la sua voce. Su Facebook interviene Nader Akkad, per lungo tempo Imam di Trieste, ricercatore e presidente della Commissione Internazionale Mariana Musulmano Cristiana. Riportiamo il suo post:

Mentre il mondo musulmano sta fesImam di Trieste per lungo tempoteggiando oggi la ricorrenza della nascita del Profeta Muhammad, notizie drammatiche arrivano da Nizza in Francia, dove un assassino criminale ha accoltellato gridando il nome di Dio grande, uccidendo i nostri fratelli cristiani che stavano pregando in chiesa. Esprimo qui tutto il mio dolore e la mia vicinanza alle famiglie delle vittime, alla chiesa, al governo e al popolo francese per questo atto terroristico vile e criminale. Siamo con il popolo francese senza se e senza ma in questo momento di lutto e di dolore. Chiedo a Dio Altissimo, di far crescere l’amore e la misericordia nei cuori delle persone per vedere nell’altro un fratello da rispettare, da amare e da proteggere la sua vita. Chiedo alla comunità, che sta ricordando oggi la nascita del Profeta Muhammad (su lui la pace e le benedizioni) di ricordare con preghiere tutte le vittime cadute dal terrorismo religioso estremista e pregare Dio affinché cessa al più presto questa ondata di odio e di violenza verbale e fisica.