1972-2022: cinquant'anni fa l'attentato alla Siot

50 anni fa il terrorismo internazionale ha scelto Trieste: l’oleodotto della Siot di San Dorligo è stato colpito da un attentato rivendicato dai terroristi palestinesi collegati all’organizzazione “Settembre nero”. Tre serbatoi pieni di greggio sono stati fatti saltare in aria con delle bombe all’alba del 4 agosto 2022, il fumo ha parzialmente oscurato il sole per due giorni e le conseguenze ambientali sono state devastanti. I terreni contaminati dalle fuoriuscite di petrolio sono stati scavati e le scorie gettate nel Pozzo dei Colombi a Basovizza.

Sono stati arrestati quattro simpatizzanti del movimento Settembre Nero, due cittadini algerini (uno dei quali è stato a sua volta ucciso in un attentato l’anno dopo) e due donne francesi. All’inizio l’accusa era di tentata strage, poi in appello la pena è stata commutata in incendio doloso con l’aggravante dell’associazione a delinquere. Nessuno di loro, tuttavia, scontò un solo giorno di carcere.