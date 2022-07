Doccia senza costume ai Topolini e sesso per strada: un giugno "caldo" di denunce

Un uomo si fa la doccia nudo ai Topolini e una coppia fa sesso per strada nella bretella vicino a largo Città di Santos: anche denunce per atti osceni in luogo pubblico e atti contro la pubblica decenza nel report di giugno dei Nis della Polizia locale. Il Nucleo Interventi Speciali si occupa prevalentemente del degrado urbano e, come ogni mese, sanziona comportamenti quali accattonaggio molesto, ubriachezza, bivacco e imbrattamento. Sono state 24 le sanzioni, una perquisizione con sequestro di stupefacenti e otto le denunce, tra cui una per percosse, oltraggio a pubblico ufficiale. Di seguito pubblichiamo il resoconto:

Le denunce

- Quattro denunce per imbrattamento

- Una denuncia per inosservanza del provvedimento di allontanamento del Questore

- Una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza a Barcola con allontanamento (un uomo si lavava senza costume al nono topolino)

- Una denuncia per atti osceni nella bretella tra largo Città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi (una coppia faceva sesso sulla pubblica via)

- Una denuncia per percosse, lesioni personali, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale (situazione degenerata in seguito a un incidente stradale)

- Una perquisizione con sequestro di sostanza stupefacente

Le sanzioni

- 13 sanzioni per accattonaggio molesto, di cui 12 con allontanamento. In sei casi c'è stato il sequestro dei proventi. Il tutto è avvenuto nelle vie del borgo Teresiano

- Quattro sanzioni al Regolamento di polizia urbana di cui tre per bivacco in via Molino a Vapore, via Oriani e la bretella dopo largo Città di Santos (due con allontanamento). Una, invece, è stata emessa a carico di un parcheggiatore abusivo in piazza Ospitale.

- Due sanzioni al Regolamento arti e mestieri in passeggio Sant'Andrea e Capo di Piazza Bartoli

- Due sanzioni al Regolamento per la gestione dei rifiuti nella bretella tra Largo città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi

- Due sanzioni alle Legge Regionale 29/05 sulle attività commerciali e di somministrazione cibo e bevande, tutte con allontanamento e in un caso con il sequestro della merce. Il tutto in via San Lazzaro e in viale XX Settembre

- Una sanzione per ubriachezza in piazza Hortis