"Non c'erano più le condizioni per continuare": ecco perché Tesser è stato esonerato

TRIESTE - "Non c'erano più le condizioni per continuare con Tesser e secondo noi era arrivato il momento di dare una svolta. Non vogliamo andare via, ma ad un certo punto non l'abbiamo più visto adatto al nostro progetto, non ci siamo trovati. Sappiamo che per i tifosi è una follia, ma a loro diciamo di tornare con noi, la società continuerà ad investire". I vertici societari della Triestina hanno spiegato così l'esonero di Attilio Tesser, allontanamento digerito malissimo dalla tifoseria alabardata e giunto all'opinione pubblica alla stregua di un fulmine a ciel sereno. A dire il vero, come spiegato dall'amministratore delegato Sebastiano Stella, la società stava lavorando all'ipotesi Bordin "da 15 giorni, tanto che in 24 ore abbiamo fatto il cambio".

Tutte le questioni

Tralasciando i termini utilizzati in un comunicato stampa definito da più parti "inspiegabile" e "cervellotico", Stella e Alex Menta hanno raccontato a 360 gradi il particolare momento. "Nove partite, 13 punti, tre sconfitte in casa e un pareggio, il tutto manifesto di un trend in calo della squadra, con un morale dei giocatori che dopo l'ultima partita sembravano 11 conigli bagnati" questi gli aspetti tecnici che hanno spinto il presidente Rosenzweig a prendere la decisione di esonerare il mister. Ma non solo. Secondo Stella e Menta, la linea giovane impostata dalla società "non è stata sviluppata come avremmo voluto. Ci sono giocatori come Pavlev o Fofana, ma quest'ultimo non l'abbiamo più visto in campo". Tutte situazioni che "si sono sommate l'una con l'altra".

Continuano gli investimenti

Una società che, nelle parole del general manager e dell'amministratore delegato, "sta spendendo il triplo di una gestione normale, arriveremo ad investire 17 milioni di euro per fare la serie C quest'anno" e che proprio in ragione delle risorse messe sul piatto "deve essere libera di fare delle scelte". La situazione che si era venuta a creare nelle ultime giornate è stata definita "preoccupante" con i giocatori "che avrebbero dovuto sfondare ma che invece non hanno reso come ci aspettavamo". Per Menta "abbiamo visto un calo di rendimento importante" e un ambiente sotto pressione a causa dei recenti risultati. "Non c'erano più le condizioni per andare avanti insieme".

Una mentalità superata

Insomma, tra Tesser e la società si era rotto il giocattolo. "Anche nel rapporto con Morris Donati (direttore sportivo), sono passati sette mesi e lui non ha avuto modo di crescere. Siamo un'azienda e capiamo che per crearla ci vuole tempo" ma per Stella e Menta è una questione anche di approcci nuovi che male si integrano di fronte ad una mentalità che la società lascia intendere come superata. "Non l'abbiamo più visto adatto al futuro. Abbiamo avuto delle difficoltà che ci hanno fatto capire che non avremmo potuto andare avanti".