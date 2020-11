Pronta la nuova casetta dell'acqua a Valmaura

“Anche in via Valmaura 7 è attiva una nuova “casetta dell’acqua””. Lo precisa l’assessore comunale ai Lavori pubblici Elisa Lodi che spiega come “ ultimata una prima fase sperimentale, che ha visto istallare tre erogatori (in via Grego a Borgo san Sergio, in via Kock a Rozzol Melara e alla Rotonda del Boschetto a San Giovanni) prosegue, nonostante i rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria, il previsto piano con la posa di ulteriori tre casette dell’acqua a cura della ditta ProAcqua Group srl di Rovereto (Tn). Dopo quella di Roiano, in via Moreri 5, ora è la volta di quella di Valmaura e a breve un’altra sarà collocata in via Locchi”.

Le nuove casette

“Le nuove casette dell’acqua di via Moreri e di via Valmaura - aggiunge ancora l’assessore Lodi - opereranno in modalità libera erogando gratuitamente l’acqua fino al prossimo 25 novembre, dando così modo a tutti l’opportunità di conoscere e apprezzare questo utile servizio che promuove l’acqua pubblica, erogandola microfiltrata sia naturale che gasata, contribuendo a tutelare il nostro l’ambiente dalla plastica e dall’inquinamento”.

Dopo il 25 novembre, nelle nuove “casette” di Roiano e Valmaura, l'acqua sarà disponibile ad un costo molto vantaggioso, di 6 centesimi al litro. Basterà dotarsi dell’apposita tessera acquistabile presso gli esercizi commerciali adiacenti. Con la stessa tessera i cittadini potranno prelevare l’acqua anche dagli impianti dalle oltre 200 fontane ProAcqua sparse sul territorio italiano. Per trovarle basterà scaricare la App “ProAcqua” su telefonini o tablet.

Dove acquistare le tessere

A Trieste le tessere per l’acqua sono attualmente acquistabili presso: idraulica Fonio via Villan de Bachino 4; rivendita tabacchi via dei Moreri 6; edicola Digaeta piazza tra i Rivi 1; bar Thelma & Louise via e. Curiel 5; rivendita tabacchi 217 Barut via Flavia 98; rivendita tabacchi 156 Ferraris via Giulia 9; giornali cartoleria Bikappa via Giulia 55; tabaccheria Mondo via Giulia 75/3; tabacchi giornali Senica via Pasteur 11/a; Gino giornali – via Revoltella angolo scala Bonghi.

Ogni mese, ogni ProAcqua City installato eroga una media di 30.000 litri d’acqua risparmiando quindi lo smaltimento di 20.000 bottiglie di Pet (800 Kg di Plastica), l’immissione in atmosfera di 250 Kg di CO2 per la produzione di dette bottiglie e 750 Kg di CO2 per la loro movimentazione.