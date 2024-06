Audace, Russo e le denunce passate: "Era noto, la magistratura faccia chiarezza"

GRADO - "Più volte nel corso dell’ultimo anno avevo segnalato con tre interrogazioni le perplessità e le preoccupazioni dei cittadini, e di alcuni operatori, rispetto ai rischi collegati alla gestione del servizio di collegamento marittimo tra Trieste e Grado. Chissà se ora, dopo un naufragio (fortunatamente senza conseguenze) e dopo una figuraccia della nostra regione a livello nazionale ed internazionale qualcuno si assumerà le responsabilità per gli errori fatti". A dirlo è il consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Russo, intervenuto sul caso della motonave Audace che questa mattina, dopo aver iniziato ad imbarcare acqua, ha rischiato di affondare.

"La magistratura faccia chiarezza"

"Era notorio ai più, infatti che su quella tratta svolgevano servizio imbarcazioni inadatte, che più volte avevano avuto problemi, e che non rispondevano a quanto previsto dal capitolato di gara. Spero che anche la magistratura possa fare chiarezza rispetto a tutte le responsabilità in campo, ma intanto mi aspetto che la Giunta regionale e tutti i responsabili di questa vicenda chiedono scusa ai cittadini e a chi, come il sottoscritto, si era visto far spallucce davanti alla denuncia circa l’inadeguatezza delle navi in servizio su quella tratta" conclude.