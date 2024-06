Ottanta naufraghi in salvo, un rimorchiatore ha agganciato l'Audace

GRADO - La motonave Audace è stata agganciata dal rimorchiatore Suri. Dopo aver iniziato ad imbarcare acqua - ancora ignote e al vaglio della capitaneria di porto le cause all'origine dei fatti -, è stato lanciato un may day, così da poter permettere ai soccorsi di raggiungere tempestivamente la motonave che si trovava al largo di Grado. A bordo 80 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Tanta la paura a bordo. "Tutti i passeggeri stanno bene. Un ottimo lavoro da parte dei soccorritori e dei volontari. L'emergenza è stata gestita in modo esemplare" così il sindaco dell'isola del Sole Giuseppe Corbatto, eletto solo qualche giorno fa. Le persone sono state fatte sbarcare proprio a Grado. Nel frattempo, a mare, l'emergenza non è del tutto conclusa anche perché l'imbarcazione va messa in salvo.