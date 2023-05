Alla scoperta degli autori del territorio: in Fvg arrivano gli audiolibri di "Letslisten"

Sei attori, 10 titoli, 100 totem sul territorio: è “LETSlisten I nostri autori in audiolibro”, un progetto di Diana Höbel a cura dell’Associazione Artifragili, realizzato con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione di Comune di Trieste Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, LETS - Letteratura Trieste, Scuola di Musica 55 Casa della Musica, Videoest, Slovensko Stalno Gledališ?e Teatro Stabile Sloveno, Associazione Cai XXX Ottobre. Il progetto è stato presentato questa mattina a Trieste nella sala Bazlen di Palazzo Gopcevich.

Una collana di audiolibri tratti da racconti e romanzi di scrittrici e scrittori del Friuli Venezia Giulia liberi, gratuiti e subito disponibili all'ascolto. Un gruppo di sei attori (Alejandro Bonn, Veronica Dariol, Diana Höbel, Danijel Malalan, Omar Giorgio Makhloufi, Davide Rossi) ha recitato in sala di registrazione della Casa della Musica di Trieste dieci libri - di cui uno in doppia lingua, italiana e slovena - di autori del nostro territorio, alcuni più noti altri tutti da scoprire, per realizzare 11 audiolibri gratuiti e immediatamente disponibili per l’ascolto. Si potrà goderne scansionando col proprio telefono il codice QR impresso su 100 totem diffusi in biblioteche, stazioni, ospedali, sale d’attesa delle quattro province della regione oppure visitando la pagina web dedicata https://lets.trieste.it/lets-listen/

La lista

La lista dei magnifici dieci è variegata. Si potranno ascoltare un’antologia dei Racconti di Italo Svevo e Il mio Carso di Scipio Slataper accanto a scrittrici triestine del Novecento tutte da conoscere: Delia Benco con l’autobiografico Ieri dalla scrittura cruda, espressionista; la giornalista irredentista Ida Finzi alias Haydée, la “signora in grigio”, toccante e mondana insieme nei racconti de Il ritorno. E Pia Rimini, dallo stile potente, consapevolmente anticonformista nella sua antologia Pubertà. Non mancheranno gli autori contemporanei, che hanno aderito al progetto acconsentendo a far riprodurre le loro opere: Giuseppe O. Longo con le sue intriganti Lezioni di lingua tedesca e Ugo Pierri, coi suoi bozzetti di Nelograd, microcosmo popolare di una tipica osteria triestina. E ancora, un’arrampicata letteraria con autori che sono stati anche grandi alpinisti: Rudolf Baumbach, con La leggenda del Tricorno, poema ispirato alla leggenda del Triglav, la montagna simbolo della Slovenia, disponibile anche nella versione in lingua slovena Zlatorog letta da Danijel Malalan (direttore artistico dello Slovensko Stalno Gledališ?e Teatro Stabile Sloveno, partner del progetto); Julius Kugy, musicista e botanico oltre che alpinista e scrittore, e le sue Favole quotidiane; a chiudere la cordata, Spiro Dalla Porta Xydias con I Bruti della Val Rosandra, biografia collettiva e diario di arrampicate memorabili.

Il simbolo del progetto e il sito web

Le cuffie rosse sono il simbolo iconografico scelto per il progetto: lo scrittore Italo Svevo con il pittore Umberto Veruda amici nella loro Trieste, Delia Benco a passeggio per Barcola sono stati pensati e attualizzati per essere poi rappresentati sui 100 totem. Il sito web https://lets.trieste.it/lets-listen/ che inaugura il sito di LETS - Letteratura Trieste offre informazioni sui testi ed i relativi autori ed ospita gli audiolibri cui si viene indirizzati scansionando il codice QR sui totem distribuiti sul territorio della regione. A breve verrà pubblicata anche la mappa con l'elenco completo dei luoghi che ospiteranno i totem.

Un'attenzione ai più fragili

Alla valorizzazione della letteratura di autori della nostra terra si aggiunge anche uno sguardo sensibile alle fasce di popolazione più fragili e impossibilitate alla lettura (anziani, ipovedenti): per tali ascoltatori saranno organizzate presentazioni specifiche, a partire dall’ITIS di Trieste che accoglierà uno dei totem mettendolo a disposizione dei propri ospiti. Presentazioni che saranno avviate nei prossimi giorni e vedranno in campo gli attori in luoghi scelti a Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone. Tra le peculiarità, anche una presentazione-evento di un audiolibro, domenica 21 maggio, realizzata da Artifragili in collaborazione con l'Associazione Cai XXX Ottobre di Trieste: una passeggiata-lettura itinerante in val Rosandra con finale al Rifugio Premuda.