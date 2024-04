Trieste e quell'oasi che non c'è più

TRIESTE - Tentativi di effrazione nei negozi, furti in casa, rapine per strada in pieno giorno: nei primi mesi del 2024 i reati predatori a Trieste aumentano rispetto alla media dell’anno scorso. Solo pochi giorni fa, infatti, sono stati segnalati tre tentativi di furto con scasso in altrettanti esercizi commerciali in via della Sorgente, vicino alla centralissima via Carducci.

Le forze dell'ordine: "Furti in leggero aumento"

Una tendenza confermata dalle forze dell’ordine, in particolare il questore di Trieste Pietro Ostuni che, a margine di una conferenza stampa, ha parlato ieri di un “lieve incremento dei furti in generale, il 4 per cento, un trend che si conferma in questi ultimi giorni, tenendo conto che questo aumento è sempre inferiore al periodo pre pandemico che noi teniamo in riferimento”. La polizia di stato, ha riferito il questore, sta mettendo in atto operazioni straordinarie, tre solo nell’ultima settimana, e le zone maggiormente sorvegliate nell’ultimo periodo sono le piazze Garibaldi, Goldoni, Perugino e Libertà, oltre ad alcune zone di Servola. “La città è cambiata - conclude Ostuni - come lo sono tante città d’Italia, anche per la presenza di tanti minori stranieri non accompagnati che non sono integrati e creano qualche disagio”.

Conferma di un “leggero” aumento anche dai carabinieri: fonti vicine all’Arma parlano di un fenomeno diffuso, dal centro alle periferie al Carso, dove i furti in appartamento non sono mancati nell’ultimo periodo. Il comandante della polizia locale Walter Milocchi parla a sua volta di numeri in lieve crescita, anche per i tentati furti come quelli di via della Sorgente, su cui è stata disposta una maggior sorveglianza e che la scorsa estate era stata segnalata da alcuni residenti ed esercenti come zona di spaccio. Fatto, questo, che non trova attualmente riscontro dalle attività della polizia locale. La zona rimane comunque oggetto, secondo quanto hanno dichiarato gli esercenti, di bivacchi notturni e frequentazioni sospette, e anche dal vicino Royal Bar di via Carducci, lo scorso febbraio, ben due furti sono andati a segno in una settimana. In questa zona, assicura la polizia locale, è previsto un incremento della sorveglianza, ma sotto la lente degli agenti ci sono anche alcuni giardini pubblici, tra cui quelli di Ponziana e piazza Volontari Giuliani. Non ultima la zona di Sottolongera dove, nello scorso weekend, ci sono state diverse segnalazioni di tentato furto, con almeno una denuncia. “Proprio qui, alla fine dell’anno scorso, abbiamo arrestato in flagrante un ladro appena entrato in abitazione - ricorda Milocchi -. E’ una zona tranquilla e non tanto di passaggio, anche per questo attenzionata”.

Alcuni casi

Al di là dei tentati furti negli ultimi giorni, negli scorsi mesi non sono mancati i colpi in casa, non solo riusciti ma anche con refurtive importanti, come se i ladri avessero osservato a fondo le vittime. E’ il caso del colpo da 20mila euro in una casa a San Vito (ancora una volta zone tranquille e residenziali) nel febbraio scorso e il maxi colpo in via Giulia all’inizio di aprile, con un malloppo di ben 40mila euro in oro. Non mancano nemmeno le rapine nei negozi (cinque in soli dieci giorni, alla fine di febbraio).

La classifica del Sole 24 ore

Il 2024 segna un peggioramento che, per quanto definito non grave, parte già da un pregresso non proprio brillante, almeno secondo le classifiche del Sole 24 Ore del 2023 (su dati del 2022), in cui Trieste è 19esima su 106 province italiane per indice di criminalità (3923 denunce ogni 100mila abitanti). Risultato in linea con i due anni precedenti ma non, ad esempio, con il 2015 (30esimo posto) e 2018 (27esimo). Tornando alla classifica 2023, Trieste è al terzo posto in Italia per rapine in abitazione e al 18esimo per rapine negli esercizi commerciali. Posizionamenti “migliori” per quanto riguarda i furti in generale (52esimo posto), furti in abitazione (69esimo) e furti in esercizi commerciali (26esimo).

La percezione dei cittadini

Al di là dei dati oggettivi delle forze dell’ordine e delle pur interpretabili statistiche, è la percezione dei cittadini a essere cambiata e la tensione è palpabile anche nelle testimonianze video dei cittadini, raccolte da Trieste Prima sulla pubblica via. In particolare, i cittadini chiedono l’intervento delle istituzioni in una città che è stata per molti anni definita un’oasi di pace e sicurezza ma che sta inequivocabilmente cambiando. Una progressione forse “lieve”, come per adesso rassicurano le autorità competenti, ma sicuramente sotto gli occhi di tutti.