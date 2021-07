Aumentano i prezzi delle case: Trieste è la più cara in Fvg

Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it, nel capoluogo giuliano servono quasi 1800 euro al metro quadro per acquistare casa nel comune, e quasi il doppio in provincia. Alti anche i prezzi degli affitti

Aumentano i costi del residenziale in Friuli-Venezia Giulia nel primo semestre del 2021. Trieste risulta la più cara in assoluto. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it, i prezzi richiesti per gli immobili residenziali in vendita si sono attestati a 1.584 euro al metro quadro, con una crescita del 2% rispetto al semestre precedente. In deciso rialzo anche il mercato delle locazioni che registra un +3,7%.

Rispetto al semestre precedente, tutti i capoluoghi evidenziano un segno più, in particolare il comune di Udine vede una crescita dei prezzi pari al 5,8%. Bene anche Pordenone al +1,8%. A Gorizia è la provincia a trainare la crescita con un +6,3%. Trieste la città più cara in assoluto: se servono 1.777 euro/mq per acquistare casa nel comune, ce ne vogliono quasi il doppio in provincia (3.086 euro/mq). Economico il comune di Gorizia: meno di 1.000 euro al metro quadro (962 euro/mq).

I prezzi degli affitti

Il costo medio delle locazioni a livello regionale sale a 8,4 euro al metro quadro, con un incremento del 3,7% rispetto al periodo luglio-dicembre 2020. In tutti i capoluoghi della regione il prezzo degli affitti è aumentato sensibilmente, con un picco del +6,5% a Gorizia dove invece perde valore la provincia (-3,6%). In generale, invece, nella regione è proprio la provincia quella ad essere cresciuta maggiormente per quanto riguarda i canoni di locazione: +13,9% nella provincia di Udine, + 10,9% in quella di Pordenone e +5% per Trieste.Per chi è alla ricerca di una abitazione in affitto la città più cara è Pordenone, dove servono di media 9,1 euro/mq. Tuttavia, è nella provincia di Trieste che le locazioni sono più alte: 12,5 euro/mq. La più economica, nuovamente, Gorizia: 6,6 euro/mq.