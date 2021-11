Aumento contagi e tamponi con possibili ritardi: le raccomandazioni di Asugi

Asugi comunica agli utenti in attesa di risposta del tampone che il Dipartimento di Prevenzione li contatterà nel più breve tempo possibile: alla luce dell’attuale situazione di emergenza, per far fronte all’aumento in corso dei casi Covid positivi, l’Azienda ha adottato tutte le misure possibili per refertare i tamponi entro le 24 ore, con inevitabili slittamenti nella refertazione,considerato l’elevato numero di tamponi processati giornalmente.

Per poter garantire la presa in carico di tutti gli utenti, Asugi chiede ai cittadini di non presentarsi alle casette dei tamponi senza un appuntamento con data e ora precisa comunicata da un operatore del Dipartimento e segnala che, per richiedere informazioni, ci si può rivolgere al Numero Verde 800909060, a cui è stato destinato un operatore amministrativo del Dipartimento di Prevenzione e attivo da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle 9 alle 15.