In viaggio verso l'Austria, si addormenta sul treno e si risveglia a Visogliano: latitante arrestato

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina hanno rintracciato un cittadino rumeno di 34 anni destinatario di un mandato di arresto europeo a fini estradizionali. Condannato a una pena di tre anni di carcere per reati commessi in Romania nel 2016, era riuscito a scappare in Italia. Dopo aver trascorso un periodo in Calabria, ha trovato un impiego come boscaiolo in Austria ed è partito in treno per raggiungere il nuovo posto di lavoro. Durante il viaggio, però, si è addormentato e al risveglio, invece che a Tarvisio, dove era diretto, si è ritrovato alla stazione di Visogliano, senza soldi e senza biglietto per riprendere il viaggio. Si è quindi messo a chiedere soldi ai passanti in centro a Sistiana quando è stato notato dai Carabinieri, che lo hanno controllato scoprendo che su di lui pendeva il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria rumena. I militari lo hanno arrestato e condotto in carcere.