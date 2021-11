Svolta drastica in Austria: è di nuovo lockdown totale, da febbraio obbligo vaccinale

L'Austria torna in lockdown per le prossime tre settimane e dal 1 febbraio sarà il primo paese europeo ad introdurre l'obbligo vaccinale. Negli ultimi giorni i contagi sono totalmente fuori controllo, con la sola giornata di ieri che ha fatto registrare più di 15 mila nuovi positivi, quasi 50 decessi ed oltre 500 persone ricoverate in terapia intensiva. Vienna è preoccupata e i Länder hanno spinto per una chiusura totale, ili che vuol dire giù le serrande a ristoranti, hotel, negozi, luoghi per la cultura e tempo libero. Aperto solo il commercio, servizi pubblici come banche, poste e trasporti, oltre ai servizi essenziali. Restano aperte anche le scuole, anche se la frequenza in classe sarà facoltativa e si prediligerà la didattica da remoto. Il lockdown finirà il 12 dicembre per i vaccinati. Per i non vaccinati, invece, dovrebbe proseguire.